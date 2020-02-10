أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر يناير 2020

دبي - بواسطة محمد فارس فيما يلي قائمة بأبرز عشرة مشاريع متعلقة بالتقنية، انطلقت خلال شهر يناير الماضي ونجحت في الحصول على التمويل اللازم عبر منصة كيك ستارتر.

1. سماعة متخفية على شكل نظارة

المنتج الذي يدعى (Mutrics GB-30) عبارة عن نظارة تحتوي على سماعة مخفية، السماعة تستعمل تقنية (الأذن المفتوحة) فهي توصل الصوت بدون أن تسد مجرى الأذن، كما أن النظارة تساعد على المحافظة على النظر أثناء اللعب والمشاهدة عبر الهاتف المحمول، تتصل السماعة بالبلوتوث ويتم التحكم بها عبر الأزرار أو الأوامر الصوتية (مساعد قوقل أو سيري) يمكن تغيير العدسات، أما وقت التشغيل فيصل إلى 4 ساعات.

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2. لتحويل الآيباد إلى ما يشبه الـ ماك بوك

منتج يحمل اسم (doqo) يضيف كل ما يتطلبه الأمر لتحويل الجهاز اللوحي (الآيباد) إلى جهاز لابتوب شبيه بـ (ماك بوك) حيث يوفر إطار متكامل يكون الآيباد أحد أجزائه، ليعطيك إحساس وراحة اللابتوب، فهو يوفر: لوحة مفاتيح مع لوحة تحريك الماوس، منافذ للتوصيل، وغيرها.

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3. جهاز لتحويل أي شاشة إلى شاشة لمس افتراضية

جهاز صغير من خلاله تتحكم بالشاشة أو الحاسوب عبر الإيماءات، أي أنك تحول الشاشة إلى شاشة لمس لكن في الهواء، حيث يقوم الجهاز بالتقاط حركات يدك وينقها إلى الجهاز المتصل به، يمكن أن يستعمل مع الهواتف أو أجهزة الحواسيب وكذلك التلفزيونات الذكية، يمكن استعماله أثناء العرض لتحريك الشرائح، وغيرها من الاستخدامات.

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4. حامل ورأس ترايبود متطور للكاميرا

يتم تركيب هذا الجهاز على رأس حامل الكاميرا الثلاثي (الترايبود) أو مباشرة فوق أي سطح عبر القاعدة المخصصة، ويوفر طريقة مختلفة للتحكم بحركة وزاوية الكاميرا تتميز بالسرعة والسهولة، كما يقدم آلية لتعديل التوازن الأفقي بشكل تلقائي، ويحتوي على شاشة رقمية لتسهيل التحكم بالخيارات.

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5. موبايل صغير، صغير جداً، جداً جداً

أصغر هاتف محمول يقدم خدمة الـ 3G (كما يدعي أصحابه)، تتعامل معه بأصبعيك وليس براحة يدك، يحمل اسم (Zanco tiny t2) يمكنك أن تجري به اتصالات وأشياء أخرى، مثل: التصوير الثابت والفيديو، مشغل موسيقي، رسائل قصيرة، راديو، منبه وتقويم وغيرها، أما السعر فيتراوح بين 60 و 80 دولار.

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6. سكانر يعتمد على التصوير الرقمي

جهاز لتصوير المستندات (سكانر) يعتمد على التصوير الرأسي بواسطة كاميرا رقمية، يصور الصفحات والمستندات ثم يعالجها ويقوم بتهيئتها، يمكن معاينة الصورة على الحاسوب قبل الالتقاط، ثم معالجة الصورة وحذف الزوائد وتعديل الألوان وإظهار النصوص، الجهاز مفيد لمن يريد مسح كتب بأكملها لأنها يوفر الوقت، يقوم بالتصوير مباشرة دون لمس الأزرار أو توجيه الأوامر

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7. مسجل صوت محيطي صغير وخفيف

منتج يحمل اسم (TileRec) عبارة عن مسجل صوتي صغير محمول، لتسجيل المقابلات والمحاضرات أو حتى المذكرات الشخصية العاجلة، يمكن أن يستمر في التسجيل لمدة 24 ساعة، ويحمل ذاكرة داخلية مقدارها 8 جيجابايت، مصنوع من الألومنيوم ويتحمل الصدمات.

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8. شاحن سريع محمول للهاتف واللابتوب

بشكله المضغوط، وسرعة شحنه العالية، يوفر (SHARGE) وسيلة شحن للهاتف واللابتوب في نفس الوقت، فهو قادر على شحن اللابتوبات الحديثة بسرعة تصل إلى 65 وات، وهذا يفي لأن يشحن أحدث جهاز من ماك بوك في أقل من ساعتين، ويشحن أيضاً الهواتف الذكية شحناً سريعاً بشكل متوازي مع شحن الحاسوب عبر وصلة USB-C.

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9. إضاءة عصرية لخزانات الملابس والحجرات

هذا المنتج عبارة عن ضوء يتم تركيبه داخل خزانات الملابس أو الخزانات الأخرى التي تحتوي على باب أو فتحة كبيرة في الجدار، حيث يتم غرس الشريط المضيء في مكان مخفي، ويضيئ ويطفئ بشكل أتوماتيكي عند فتح وإغلاق الباب أو عند وجود حركة، يقدم واجهة تحكم عبر الهاتف ويمكن أن يعمل عبر البطاريات أو مقبس الكهرباء.

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10. القصبة المحافظة على البيئة

رغم أن فكرة المشروع تبدو بسيطة وعديمة الجدوى، إلا أن قيمتها الأكبر هي في محافظتها على البيئة، فالقصبة (المصاصة) التي تشرب بها العصير قد لا تراها مشكلة تهدد بيئة الكوكب، لكن إذا فكرت فيها من جهة المجموعة، وحسبت كم مقدار القصبات التي تستهلك وترمى كل يوم، حينها قد تختلف نظرتك.

هذا المنتج المسمى (Penna Straw) عبارة عن قصبة من الاستانلس، تطوى بسهولة وتوضع داخل منزلها الصغير الذي يقوم بمهمة التنظيف والتعقيم، فلا تحتاج لأن تحمل هم نظافتها من الداخل، ولا أنت مضطرٌ لأن ترمي قصبة بلاستيكية في كل مرة تشرب كوب العصير.

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التدوينة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر يناير 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.