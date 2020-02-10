دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Amazon تعلن اليوم عن إنسحابها من المشاركة في فعاليات MWC 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تنضم Amazon اليوم إلى الشركات التي قررت الإنسحاب من المشاركة في فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي MWC 2020 الذي ينطلق من برشلونة في 23 من فبراير، وذلك كنتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

تتوالى إعلانات الشركات التي تراجعت عن حضور فعاليات MWC القادمة، حيث انضمت شركة أمازون اليوم إلى كلاً من LG، وZTE، وNVIDIA و Ericsson في إعلان التراجع عن الإنضمام لهذا الحدث، بعد توصيات من خبراء في مجال الطب، وتحذيرات بضرورة تفادي التواجد في التجمعات في الفترة الحالية.

أرسلت شركة أمازون بيان رسمي لموقع TechCrunch، توضح من خلاله سبب قرار الشركة في التراجع عن حضور هذا الحدث العالمي السنوي الذي يعقد في برشلونة، حيث أكدت الشركة على أن المخاوف المتصاعدة من إنتشار فيروس الكورونا، دفع الشركة إلى إتخاذ القرار بعدم المشاركة في هذا الحدث حرصاً على سلامة الموظفين.

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ولقد جاءت إعلانات هذه الشركات بالإنسحاب من المشاركة في فعاليات MWC 2020 رغم تأكيد وكالة GSMA القائمة على تنظيم فعاليات المعرض على تأمين المعرض وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لتفادي إنتشار الفيروس، كما فرض القائمين على المعرض حظر لعدم مشاركة زائري مقاطعة Hubei في المعرض هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع Amazon تعلن اليوم عن إنسحابها من المشاركة في فعاليات MWC 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.