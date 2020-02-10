شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسرة عراقية من رافعى الأثقال تتدرب على أمل الفوز فى البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجمع أفراد أسرة كردية عراقية بشكل شبه يومي، ليس فقط حول مائدة العشاء، ولكن أيضا في صالة للألعاب الرياضية ليستمتعوا بممارسة رياضة رفع الأثقال التي يشتركون في حبها.ويقدم الرباع محمد شمس الدين (41 عاما) وزوجته ميديا الطيب الدعم والمساندة والتشجيع لبعضهما البعض منذ سنوات لحصد الألقاب في مختلف بطولات رفع الأثقال المحلية والإقليمية.



أحد أفراد الأسرة الكردية يؤدي بعض التمارين في صالة رياضية في كركوك

وقال شمس الدين وهو أب لثلاثة أطفال وصاحب مركز لبناء الأجسام إنه بدأ التدريب منذ عام 1997 ويشارك في البطولات منذ عام 2005 وفاز بما يقرب من 28 لقبا محليا.



ابنة رافع الأثقال الكردي شميس الدين تدريبات في صالة رياضية في كركوك

وأوضح "لقد تطور المجتمع العراقي أكثر وليس كما كان من قبل. الآن زوجتي تتدرب معي في نفس القاعة. يتدرب كلا الجنسين في القاعة. نأمل أن نشارك في بطولة العالم في المستقبل ونفوز بمراكز متقدمة. زوجتي وأطفالي وأتمنى أن تدعمنا الحكومة. لكن لا الحكومة المركزية ولا حكومة إقليم كردستان تقدمان الدعم لنا. جميع التكاليف والنفقات والاستعدادات ورسوم الرحلات على حسابي".



لاعب رفع الأثقال الكردي شميس الدين وزوجة

وكان أكبر وزن تمكن من رفعه هو 505 كيلوجرامات. أما زوجته فتستطيع رفع ما يصل إلى 84 كيلوجراما.

وبتشجيع من زوجها الذي يدربها منذ ثلاث سنوات، ترغب ميديا الطيب في أن ترى المزيد من النساء يمارسن رياضة رفع الأثقال وهو شيء غير شائع في المجتمع.

Advertisements

وتقول "عندما رأيت زوجي في هذا المجال الرياضي، شجعني ذلك... لذلك، بدأت تدريب اللياقة البدنية، وليس بناء الأجسام. رأيت هذه الرياضة شيء جميل. بصراحة ، شجعني زوجي. الحمد لله. شاركت في العديد من بطولات كردستان وفزت بالمركز الأول".



زوجة شمس الدين تؤدى تمارين في صالة رياضية في كركوك

وتضيف "كلام الناس يضرون بالشعور، لكنني لا أهتم. أريد أن أكسر الحاجز النفسي. وأريد من كل امرأة أن تحاول كسر الحاجز النفسي، وأن تأتي للتدريب... ويجب عليها أن تظهر مهارتها وتشارك معنا".

ويعمل اثنان من أطفالهم الثلاثة الآن بجد للسير على خطى والديهما.

وتقول إحداهما "أنا أحب هذه الرياضة. أجيء لأتدرب خمسة أيام في الأسبوع مع والدي. أتمنى أن أشارك في البطولات العراقية والعربية وأن أفوز بميداليات. أريد أن أكون بطلة مثل أبي وأمي".