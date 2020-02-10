شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إجراءات أمن استثنائية فى محيط البرلمان خلال جلسة منح الثقة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الجيش اللبناني عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الاستثنائية في محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، على خلفية انعقاد الجلسات النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الجديدة الثقة يومي غد وبعد غد.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني – في بيان لها مساء اليوم – أن الإجراءات وتدابير الأمن الاستثنائية التي اتخذتها وحدات القوات المسلحة، ستشمل أيضا الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مقر مجلس النواب في ساحة النجمة.

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ودعا الجيش اللبناني – المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة، وعدم الإقدام على قطع الطرق احتراما للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار، مؤكدا دوره في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، ومشيرا إلى أحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات والميادين العامة.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، ستعرض على مجلس النواب بيانها الوزاري الذي يتضمن خطط واستراتيجيات عمل مجلس الوزراء، وذلك في سبيل نيل الثقة النيابية.

وكانت تجمعات المتظاهرين اللبنانيين قد دعت إلى الاحتشاد صباح غد وتعطيل انعقاد جلسة منح الثقة النيابية للحكومة الجديدة، عبر قطع الطرق ومنع وصول أعضاء المجلس النيابي إلى مقر البرلمان بوسط بيروت، معتبرين أن الحكومة الجديدة غير جديرة بالثقة الشعبية ولا تعبر سواء في تشكيلها أو بيانها الوزاري عن تطلعات المتظاهرين والشعب اللبناني المنتفض منذ 4 أشهر.