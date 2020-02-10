شكرا لقرائتكم خبر عن مالى تعلن بدء انتشار الجيش فى مناطق مضطربة شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسئولون في مالي اليوم الاثنين بدء انتشار الجيش في مدينة كيدال المضطربة بإقليم أزواد شمالي البلاد.

وقال مسئولون من مالي، في تصريحات لشبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، إن الجنود غادروا مدينة جاو الواقعة على ضفاف نهر النيجر في طريقهم إلى كيدال.

وأضاف المسئولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الإعلان عن هويتهم، أن الجيش لم يواجه مشكلة في طريقه حتى الآن.

وكان متمردون قد سيطروا على مناطق واسعة من أراضي مالي عام 2012 من بينها كيدال، ما قاد لاندلاع حرب لتحريرها.

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