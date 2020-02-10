رئيس وزراء شمال قبرص يعزي تركيا في استشهاد جنودها بإدلب

لفكوشا/ الخليج 365
قدم رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، الإثنين، تعازيه لتركيا وشعبها في استشهاد 5 جنود أتراك جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.
وقال تتار، في تغريدتين نشرهما على حساباته الرسمية بموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، إنه تلقى بحزن كبير استشهاد الجنود الأتراك الخمسة في قصف مدفعي لنظام الأسد بإدلب.
وأردف: "تعازينا لتركيا ولأمتنا التركية، أتمنى الرحمة للشهداء. أكيد أن من يهاجمون هذه الأمة سيدفعون الثمن في يوم من الأيام".
وأفاد بأن "الأمة التركية مسالمة وإنسانية ولن تخنع للظلم والهجمات".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء".
وأضاف البيان أن "الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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