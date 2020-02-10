نائب رئيس المخابرات المصرية يزور إسرائيل لبحث التهدئة مع حماس

زين خليل/ الخليج 365

قالت إذاعة عبرية، الإثنين، إن نائب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع، وصل إلى إسرائيل، للعمل على تهدئة التوترات بين تل أبيب وحركة "حماس" في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، في تغريدة على تويتر.

وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤول المصري وصل إلى إسرائيل، الأحد، "على رأس وفد كبير بهدف تخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وحماس في غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل إلى قطاع غزة، وفد أمني مصري، لعقد مباحثات مع "حماس" حول تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، وبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين.

Advertisements

وقال المكتب الإعلامي الفلسطيني في معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع، في تصريح للأناضول: "وصل قبل قليل الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية والوفد المرفق له".

وذكر مصدر فلسطيني مطّلع للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد سيلتقي حركة حماس، ومن ثم سيعقد لقاء آخر يجمعه بالفصائل الفلسطينية".

وتابع: "الزيارة تأتي لبحث تفاهمات التهدئة، لاسيما في ظل التصعيد الأخير والتوتر القائم، كما سيبحث العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، والوضع الأمني على الحدود".

وهذه المرة الأولى، منذ بداية 2020 التي يزور فيها الوفد قطاع غزة، بعد انقطاع دام عدة أشهر.

ومنذ شهور، يجري الوفد زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.