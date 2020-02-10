العدالة والتنمية: الجيش التركي يفعل اللازم حتى تراجع النظام بإدلب

أنقرة / الخليج 365

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك:

- "يتم قصف مواقع النظام السوري بشكل متواصل ومكثف" ردا على استشهاد جنودنا

- "النظام السوري يواصل عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق خفض التصعيد" في إدلب

- "قواتنا المسلحة ستفعل ما يلزم لحين انسحاب النظام إلى ما وراء الخط الذي انتهكه عبر عدوانه" في إدلب

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عمر جليك إن جيش بلاده سيفعل ما يلزم حتى يجبر قوات النظام السوري على الانسحاب إلى خلف حدود المناطق التي تقدمت إليها في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك بمقر الحزب في أنقرة، الإثنين، حيث تطرق إلى حادثة استشهاد 5 جنود أتراك اليوم في قصف مدفعي للنظام السوري على إدلب.

وأكد جليك أن الرد على الهجوم ما زال مستمرا؛ حيث يتم قصف مواقع النظام السوري بشكل مكثف دون انقطاع.

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ولفت المتحدث إلى أن النظام السوري يواصل عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق "خفض التصعيد" في إدلب.

وشدد على أن تركيا ستواصل الرد بالمثل على هجمات النظام، وأن "الانسحاب من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد".

وأردف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى التعليمات اللازمة للمؤسسات المعنية، ومضى قائلا: "قواتنا المسلحة تفعل ما يلزم لحين انسحاب النظام إلى ما وراء الخط الذي انتهكه عبر عدوانه".

ولفت إلى أن الرد على هجوم النظام في إدلب يعد عملية بحد ذاته، وقال: "لكننا لا نفعل ذلك للسيطرة على أي موقع خارج نطاق التفاهمات".

وحول الشأن الليبي، قال متحدث "العدالة والتنمية": "التغاضي عن عدوانية حفتر يعني تحول ليبيا إلى سوريا ثانية".



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