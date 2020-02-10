"الغانم" و"صفقة القرن".. مغردون عرب يحتفون وسعوديون يهاجمون

إسطنبول/ سهير الخراز/ الخليج 365

احتفى مغردون عرب بموقف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، من "صفقة القرن" المزعومة، فيما لاقى الموقف تفاعلا عكسيا من قبل مغردين سعوديين، ذكّروه بمصير بعض السياسيين الذين عرفوا بأداء تعبيرات رمزية مماثلة.

والسبت، أمسك الغانم بنسخة من "صفقة القرن" المزعومة، وألقاها في سلة المهملات، خلال إلقاء كلمته أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، مؤكدا أن تلك الصفقة "ولدت ميتة" و"مكانها مزبلة التاريخ".

وبالتزامن مع ما استنهضه موقف الغانم من رفض شعبي جماهيري انعكس على تفاعل آلاف المغردين والمدونين الرافضين للصفقة الأمريكية، برزت العديد من التغريدات الناقدة والساخرة من ردة فعل رئيس مجلس الأمة الكويتي على "صفقة القرن".

** إشادة عربية شعبيةالكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي قال إن الغانم تعرض لـ"هجوم وقح على خلفية رمي صفقة القرن في سلة القمامة، والغريب أن الهجوم لم يكن من الصهاينة المحتلين بالقدر الذي كان من إخوانهم المتصهينين العرب".

من جانبه، اعتبر المغرد المصري رائد محمد أن ما فعله الغانم "بعيد عن أي تحليلات سياسية، فهو وضع أنف كل حاكم عربي وافق على هذه الاتفاقية في مزبلة التاريخ وتحت أقدام الشعوب".

كما أعرب الكاتب الموريتاني محمد المختار الشنقيطي عن فخره بموقف الغانم، مغردا: "الله يبيض وجهك يا مرزوق الغانم! لا كرامة إلا برمي صفقة القرن في القمامة".

أما الإعلامية الجزائرية في "التلفزيون العربي"، آمال عرَاب، فقالت تعقيبا عن الموضوع، في تغريدة عبر "تويتر": "فرق بين الأيادي التي تصفق لـ"صفقة القرن"، وتلك التي ترميها في مزبلة التاريخ".

** نقد سعودي ساخر

Advertisements

الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس استحضر مقارنة بين موقف الغانم بمواقف الزعيم العراقي الراحل صدام حسين.

وكتب "الخميس" في تغريدة يقول: "صدام حسين قطع أوراق وشتم أمريكا واستعرض في كل اجتماع... كانت النهاية أفجع من البداية".

وأضاف ساخرا: "يفترض بالسياسي.. أن لا يقاتل في الوقت الضائع وهو لا يملك وسيلة سوى يديه ليقطع ورق ولسانه كي يردد شعارات أهلها خانوا بلده وباعوها بينما من يهاجمهم حرروه".

بدوره، شبّه الإعلامي السعودي عضوان الأحمري سلوك الغانم بـ"سلوك معمر القذافي -الزعيم الليبي الراحل- في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات".

واعتبر أن هذا السلوك "لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً. كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب لـ24 ساعة".

وفي تغريدة منفصلة، كتب الأحمري يقول إن "الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف ضرب بحذائه على طاولة أمامه أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960. سجّل اعتراضه على كلمة ممثل دولة الفلبين. اليوم التالي احتلت صورة خروتشوف الصفحات الأولى وأصبح حديث الناس، وانتهى الحدث دون انتصار له. الحياة سعيدة".

وتعليقا على تغريدة الأحمري الأخيرة، رد الصحفي السعودي عثمان العميري: "وتمت تصفيته - الزعيم السوفييتي- سياسيًا بعدها بسنوات من قبل رفاقه ومات ذليلًا وحيدا في قريته، وكان أفضل حظا من القذافي الذي قلده في الأمم المتحدة.. تمزيق الأوراق أو رميها كحرقها".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوط العريضة لتسوية سياسية مزعومة بالشرق الأوسط، تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.