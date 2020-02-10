الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية إلى الحدود السورية

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شانلي أورفة/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي، الإثنين، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن قافلة عسكرية وصلت إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، في طريقها إلى الحدود السورية.
وأضاف أن القافلة المكونة من 100 مركبة مدرعة وناقلات جنود، قدمت من منطقة "نبع السلام" في سوريا، وستتجه إلى ولاية هطاي (جنوب).
وأوضح أن القافلة وصلت إلى قيادة "اللواء 20 للمدرعات" بالولاية، وستكمل طريقها بعد استكمال الاحتياجات اللوجيستية.
من جهة أخرى، انطلقت قافلة من الحافلات المحملة بالدبابات، من مركز ولاية قارص، في اتجاه هطاي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
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