روسيا: مازلنا قلقين من الوضع في إدلب

موسكو/ ديمتري تشيرجيو/ الخليج 365

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق بلاده من التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، الإثنين، "مازلنا قلقين من الوضع في إدلب".

وحول اللقاء المتوقع بين الرئيس الورسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أوضح أنه لا توجد خطة ملموسة لعقد لقاء بين الزعيمين. مشيرا أنه سيتم عقد اجتماع إن استدعت الحاجة لذلك.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.