متحدث الرئاسة التركية: تم الرد الفوري على الهجوم الغادر بإدلب

أنقرة/أنس قبلان/ الخليج 365

أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن القوات المسلحة التركية قامت بالرد الفوري على الهجوم الغادر الذي أدى لاستشهاد 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وقال قالن في تغريدة على تويتر، الإثنين: "تم الرد الفوري على الهجوم الغادر وضرب الأهداف. لن نبقى دون رد".

وأشار إلى استشهاد 5 من الجنود الأتراك وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأعرب قالن عن تعازيه لأسر الشهداء الأتراك الخمسة. داعيًا بالرحمة للشهداء والصبر لأسرهم.

بدوره قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن "استهداف النظام السوري العاجز عن منع حروب الوكالة على أراضيه، للجنود الأتراك، يظهر مدى أهمية جهود أنقرة لاحلال السلام في المنطقة".

Advertisements

ولفت شنطوب إلى "ورود نبأ استشهاد الجنود، بينما كانت المباحثات متواصلة بين مسؤولي وزارة الخارجية مع وفد روسي في أنقرة حول الأوضاع في إدلب".

وأضاف: "استهداف جنودنا الأبطال من قبل النظام العاجز عن منع حروب الوكالة على أراضيه، يظهر مدى أهمية جهود تركيا لإرساء السلام بالمنطقة".

وأردف: "تركيا ستواصل موقفها الحازم من أجل السلام". كما قدم شنطوب تعازيه لأسر الشهداء والشعب التركي وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.