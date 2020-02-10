تونس.. انطلاق مؤتمر عربي للتنمية المستدامة

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365

انطلقت بالعاصمة التونسية، الإثنين، أعمال "المؤتمر العربي الأول للسلام والعدالة والتنمية المستدامة" بمشاركة 13 دولة.

ووفق مراسلة الخليج 365، ينتظم المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء، تحت شعار "السلام الدائم ليس انجازا واحدا، لكنه بيئة والتزام"، بإشراف "المنظمة الدولية للعدالة والسلام" (مقرها بلجيكا) وبالشراكة مع "المنظمة الدولية للحوكمة المحلية" (مقرها نيويورك) غير الحكوميتيْن.

وفي تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر، أكّدت أحلام عرفاوي، رئيسة "المنظمة الدولية للحوكمة المحلية"، على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأضافت عرفاوي أن تحقيق التنمية المستدامة لا يكون دون تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل الثروات بين كل المواطنين، وذلك عبر شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

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وتشارك في هذا المؤتمر 13 دولة عربية هي تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا ومصر ولبنان والأردن والسعودية وسلطنة عمان والكويت والعراق والإمارات.

والتنمية المستدامة هي "التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تُعرِّض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"، وفق تعريف أممي.

وجاء اختيار تونس لاستضافة المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه تتويجا لها على خطواتها الهامة في مجال التنمية المستدامة عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.



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