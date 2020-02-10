الهلال يدك حصون الإيرانيين بهدفين

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صحيفة الخليج الالكترونية
بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز 2-صفر على شهر خودرو الإيراني في دبي في افتتاح جولات المجموعة الثانية بعد أن سجل أندريه كاريو هدفا وصنع آخر اليوم الأحد.
وتصدر الهلال المجموعة بفارق الأهداف عن باختاكور الذي فاز 2-1 على شباب الأهلي دبي في طشقند في وقت سابق اليوم.
وانتظر الهلال حتى نهاية الشوط الأول ليتقدم عبر تسديدة كاريو لاعب بيرو التي غيرت اتجاهها.
وأكد متصدر الدوري السعودي انتصاره حين توغل كاريو من جهة اليسار ومرر إلى المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس ليضاعف التقدم من مسافة قريبة في الدقيقة 69.
وفي أوزبكستان تقدم باختاكور على ضيفه متصدر دوري المحترفين الإماراتي في الدقيقة 18 عبر جلال الدين مشاريبوف.
وانتزع شباب الأهلي التعادل عبر الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 67 لكن الفرحة لم تدم طويلا إذ أعاد الصربي دراجان تشيران التقدم لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق.
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