تعليم الزلفي يتوهج بأفضل عرض وإخراج مسرحي خاص بالشباب

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق تعليم الزلفي أفضل عرض وإخراج مسرحي خاص بالشباب في مسرحية ”تحت سقف البرميل” بالدورة الثامنة من ‫المهرجان الدولي للشعر والفنون بالمملكة المغربية، حيث تعتبر المشاركة تمثيلاً لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وتحت إشرافها وقد حققت بهذه المشاركة جائزتين ثقافيتين دوليتين ضمن النشاط الطلابي الثقافي ويعد هذا الإنجاز الوطني تأكيداً على دور مؤسسات التعليم في صناعة الثقافة لدى النشء.

ومن جانبه قدم مدير التعليم الأستاذ محمد بن عبدالله الطريقي بالغ شكره ‏لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ‏على الدعم اللامحدود ‏الذي يحظى به التعليم والشكر موصول لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ على هذه الثقة ممثلة بالنشاط الطلابي الثقافي بقيادة الأستاذ عبدالعزيز السراء.

كما قدم شكره لفريق العمل بالإدارة على هذا الإنجاز كان ذلك خلال استقباله لهم في إدارة التعليم وهم مشرف النشاط الثقافي الأستاذ محمد الملا ومشرف النشاط الأدبي الأستاذ عبدالله الطريقي، وأبطال المسرحية الذين نثروا إبداعاتهم في دولة المغرب الشقيقة.