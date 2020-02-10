أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تسرب المياه في نفق الأندلس

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة. وإيجاد الحلول العاجلة لذلك، ومحاسبة المقصرين مع استمرار تواجد فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة.

وجاءت توجيهات الفيصل بعد تسرب كميات من المياه في النفق ، صباح اليوم الاثنين مما تسلب في كثافه مرورية عالية بطريق الملك في جدة باتجاه “الجنوب” بسبب تسرب تلم المياه داخل النفق.

وباشرت الجهات المختصة لمعالجة حادثة تسرب المياه، حيث تم تحرير الحركة المرورية بعد أكثر ساعه من وقوع التسرب، وتم توجيه الحركة إلى الطرق البديلة في المحافظة.