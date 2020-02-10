اخبار الخليج

أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تسرب المياه في نفق الأندلس

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة. وإيجاد الحلول العاجلة لذلك، ومحاسبة المقصرين مع استمرار تواجد فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة.

وجاءت توجيهات الفيصل بعد تسرب كميات من المياه في النفق ، صباح اليوم الاثنين مما تسلب في كثافه مرورية عالية بطريق الملك في جدة باتجاه “الجنوب” بسبب تسرب تلم المياه داخل النفق.

وباشرت الجهات المختصة لمعالجة حادثة تسرب المياه، حيث تم تحرير الحركة المرورية بعد أكثر ساعه من وقوع التسرب، وتم توجيه الحركة إلى الطرق البديلة في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تسرب المياه في نفق الأندلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا