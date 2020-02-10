شكرا لقرائتكم خبر عن أعاقت حركة المرور.. توضيح من أمانة جدة بشأن تجمعات المياه بـ«نفق السلام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة أن أمين المحافظة صالح التركي وجّه بسرعة معالجة تجمع المياه في نفق السلام لدى وقوفه بالموقع.
وأضافت الأمانة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه المياه ناتجة في الأساس من أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في المواقع المحيطة بالنفق، والتي يتم ضخها على شبكة التصريف الخاصة به.
وأشارت إلى أن التجمع حصل نتيجة عطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر، حيث تمت معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد في الموقع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ للمشروع.
يذكر أن تجمع المياه في نفق السلام تسبب في إعاقة حركة السير في مساره الجنوبي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره، بحسب ما صرحت به الأمانة.
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