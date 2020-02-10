شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بـ«واتساب» لسد ثغرة أمنية خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة «فيسبوك» عن إطلاق تحديث بهدف سد ثغرة أمنية خطيرة في برنامج «واتساب» المخصص لسطح المكتب، والتي تسمح للقراصنة بمهاجمة الحواسيب الشخصية.
وشدَّدت الشركة الأمريكية على سرعة تحديث البرنامج، سواء على الأجهزة العاملة بنظام ويندوز أو ماك أو إس، أو حتى الأجهزة الجوالة.
وأوضحت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير، أن الثغرة الأمنية تكمن في البرنامج قبل الإصدار 0.3.9309، إذا كان البرنامج متصلًا بتطبيق واتساب على الآيفون قبل الإصدار 2.20.10.
وعبر هذه الثغرة، يمكن للقراصنة من الناحية النظرية الوصول إلى أي ملفات مخزنة على الحاسوب، عبر رسائل واتساب الخبيثة.
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