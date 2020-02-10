شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «أمانة عسير» بشأن إغلاق الواجهة البحرية خلال الفترة الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة عسير أن إغلاق الواجهة البحرية خلال الفترة الصباحية إجراء مؤقت، بسبب تهيئة وصيانة المرافق العامة للواجهة البحرية؛ حرصاً على المحافظة عليها وضمان استمتاع الزوار بخدمات الواجهة.

وأكدت أمانة عسير في بيان لها اليوم ردًا على ما جرى تداوله حول إغلاق الواجهة خلال فترة الصباح، أن قرار الإغلاق يهدف لإتاحة الفرصة لتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية، والتي تشمل النظافة وري المسطحات الخضراء، بالإضافة لتطهير الواجهة بالمبيدات، الأمر الذي يتطلب خلو الواجهة من الزوار حفاظاً على سلامتهم.

كما شدد رئيس بلدية الساحل علي جلبان، أنه بعد استكمال تهيئة كافة جوانب الواجهة البحرية، سيجري فتحها أمام الزوار والمتنزهين على مدار اليوم، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية في الحفاظ على مرافق الواجهة البحرية ومسطحاتها الخضراء.

Advertisements