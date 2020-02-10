شكرا لقرائتكم خبر عن كارنباور تتخلى عن الترشح لمنصب المستشارية خلفاً لميركل 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت أنيغريت كرامب-كارنباور، التي اختارتها أنجيلا ميركل لخلافتها كمستشارة العدول عن الترشح لهذا المنصب في 2021، كما ستتخلى عن رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني المحافظ، في أجواء أزمة سياسية بسبب تحالف مع اليمين القومي في تورنغن.

وخلال اجتماع لقيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تحدثت كرامب-كارنباور عن محاولة قسم من الحزب التحالف مع الحركة اليمينية القومية «البديل من أجل ألمانيا». وذكر مصدر مقرب من حزب ميركل المحافظ، أن كرامب-كارنباور صرحت أن «قسماً من الاتحاد الديمقراطي المسيحي يقيم علاقات غير واضحة مع حزب البديل من أجل ألمانيا»، وكذلك مع حزب اليسار دي لينكه اليساري المتطرف، مؤكدة أنها ترفض أي تحالف مع هذا الحزب أو ذاك. وأوضحت السيدة التي تلقب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمها «آ كا كا» أنه «ليس لديها هدف الترشح للمستشارية الألمانية». وبما أن الترشح للمستشارية مرتبط برئاسة الحزب، قررت كرامب-كارنباور التخلي عن هذا المنصب أيضاً في الأشهر المقبلة.

وقال المصدر نفسه إنها «ستنظم هذا الصيف عملية اختيار مرشح لمنصب المستشارية»، خلفاً لميركل في موعد أقصاه نهاية 2020. وأضاف أنها «ستواصل إعداد الحزب من أجل مواجهة المستقبل والتخلي عن الرئاسة بعد ذلك».

وانتخبت كرامب-كارنباور رئيسة للحزب في كانون الأول/ديسمبر 2018، خلفاً لميركل التي تخلت عنه بسبب تراجع شعبيتها بعد سلسلة من النكسات الانتخابية وصعود اليمين القومي في الانتخابات. لكنها لم تنجح في فرض نفسها كرئيسة للحزب. وواجهت انتقادات حادة بعد التحالف المفاجئ الذي أعلنه ممثلو الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتخبون في تورنغن، واليمين القومي لانتخاب رئيس جديد لهذه المقاطعة.