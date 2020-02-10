ارتفاع التوتر العسكري بين الصين وتايوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسل سلاح الجو التايواني لليوم الثاني على التوالي، الاثنين، طائرات لاعتراض مقاتلات صينية اقتربت من الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، في الوقت الذي أخذ فيه التوتر بين الجانبين بعداً عسكرياً ربما يكون خطيراً.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المقاتلات الصينية، التي ترافق قاذفات قنابل من طراز إتش-6، عبرت لفترة وجيزة خط المنتصف غير الرسمي في مضيق تايوان الفاصل بين الجانبين مما دفع القوات الجوية للمسارعة باعتراضها وإطلاق تحذيرات لها بضرورة المغادرة. وأضافت الوزارة أن الطائرات الصينية انسحبت إلى الجانب الغربي من الخط الفاصل بعد ذلك دون أن تحدد طراز المقاتلات.

وأشارت الوزارة إلى أن القاذفات كانت في مهمة تدريب في المحيط الهادي، وعبرت قناة «باشي» التي تفصل تايوان عن الفلبين، ونشرت الوزارة صورة لمقاتلة تايوانية من طراز إف-16 وهي ترافق إحدى قاذفات إتش-6.

وتُنفذ الصين ما تطلق عليه تدريبات «تطويق الجزيرة»، بشكل متقطع منذ 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إينج وين السلطة. وتعتقد بكين أن تساي، التي أعيد انتخابها الشهر الماضي، تريد المضي قدماً باتجاه استقلال الجزيرة رسمياً. وتقول تساي إن تايوان دولة مستقلة واسمها الرسمي جمهورية الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان الأحد، أيضاً إن مقاتلات صينية من طراز جيه-11 وإتش-6، حلقت فوق قناة باشي إلى الجنوب من تايوان ثم خرجت إلى المحيط الهادي، قبل أن تعود لقاعدتها عبر مضيق مياكو الواقع بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا في اليابان إلى الشمال الشرقي من تايوان. وأشارت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إلى أن طائرات إف-16 التي أرسلها سلاح الجو الأحد، لاعتراض المقاتلات الصينية كانت مسلحة بصواريخ. ولم يصدر تعليق من الصين بخصوص حادث الاثنين.

وتلك هي المرة الثانية فقط منذ 2016 التي تقول فيها تايوان إن المقاتلات الصينية عبرت الخط الفاصل في المضيق. وتحافظ الطائرات العسكرية من الجانبين في العادة على البقاء في جانبها من الحدود.