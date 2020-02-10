الكوريون يحتفلون بالفوز التاريخي لـ«باراسايت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غمرت الاحتفالات وسائل التواصل الاجتماعي، في كوريا الجنوبية الاثنين، بعدما منح فيلم الكوميديا السوداء باراسايت أول جائزة أوسكار، لأول فيلم من دولة آسيوية. أعرب مخرج الفيلم بونج جون هو عن تشرفه بنيل جائزة أفضل سيناريو وهي الأولى من نوعها التي يحصل عليها فيلم كوري جنوبي. وحصل الفيلم أيضاً على جائزة أفضل فيلم روائي دولي.

وتصدرت كلمتا باراسايت، واسم المخرج بونج جون هو، التغريدات المتداولة بموقع «تويتر» كوريا الجنوبية، فيما أصبح اسم الفيلم الأكثر بحثاً على المنصة الإلكترونية المحلية «نافر» بعد الإعلان عن الجائزة.

ورشح الفيلم الساخر الذي يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية، لجوائز أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل إنتاج، إضافة إلى أفضل سيناريو وأفضل فيلم روائي دولي. وعلى الرغم من أن صناعة السينما في كوريا الجنوبية تعد من بين الأكبر عالمياً، إلا أن الفيلم الناطق بالكورية صنع هزات غير مسبوقة بالأسواق الدولية. وبعد إعلان الترشيحات في يناير /كانون الثاني، قال بونج إنه يعتبرها علامة على أن اللغة لم تعد عائقاً أمام النجاح عالمياً.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكورية الجنوبية تسجيلاً مصوراً بطيئاً لصناع الفيلم وهم يحتفلون على البساط الأحمر. وكتب السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية هاري هاريس على تويتر: «نقيم حفل بث مباشر بالسفارة ونتناول الجاباجوري» في إشارة إلى طبق المعكرونة الذي كانت تتناوله العائلة الثرية بالفيلم.