غصن يسعى للحصول على وثائق من نيسان وميتسوبيشي في هولندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي المقال لنيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز، الاثنين أمام محكمة هولندية بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله. وعقدت أولى جلسات نظر الدعوى في أمستردام، وطالب خلالها غصن بتعويض قدره 15 مليون يورو من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي. وقال المحامي ريولان دو مول للمحكمة «نيسان ومتسوبيشي أساءتا لسمعة غصن علناً. لم يواجه بتقاريرهما واتهاماتهما للرد عليها، ولم تتبعا الإجراءات السليمة». وأضاف «يريد غصن مناقشة كاملة لأسباب عزله. نحتاج لمعلومات من ملفه لنتمكن من القيام بذلك. نحن مستعدون للقتال».

ويطالب غصن بالحصول على وثائق تتعلق بتحقيقات داخلية لنيسان وميتسوبيشي استخدمتها الشركتان لإقالته بزعم ارتكابه مخالفات مالية. ودفع فريق الدفاع بأن هذه الوثائق ستظهر أن الشركتين كانتا على علم بأنشطة غصن. مؤكدين أنه عُزل ظلماً من رئاسة تحالف شركات السيارات المسجل في هولندا لأنه لم يطلع على تفاصيل المزاعم.

واعتقل غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في اليابان في 2018 لكنه فر إلى لبنان في ديسمبر /كانون الثاني، ورفع دعوى قضائية في هولندا ضد شركتي السيارات اليابانيتين في يوليو/تموز الماضي دافعاً بأن عزله لم يكن قانونياً.