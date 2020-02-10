«بيردز أوف براي» يتصدر شباك التذاكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الفيلم الجديد «بيردز أوف براي»، من إنتاج «وورنر براذرز»، ومن بطولة مارغو روبي، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع حاصداً 33,3 مليون دولار بحسب إحصاءات شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتراجع الجزء الجديد من فيلم «باد بويز فور لايف»، إلى المركز الثاني بعد تصدره شباك التذاكر في أمريكا الشمالية لثلاثة أسابيع متتالية، محققاً إيرادات بلغت 12 مليون دولار، والفيلم من إنتاج «سوني»، وبطولة ويل سيمث ومارتن لورنس في دور تحريين يجتمعان بعد انفصال استمر سنوات للاقتصاص من كارتل مخدرات في ميامي.

وحل فيلم «1917» من إخراج سام منديز ويتناول الحرب العالمية الأولى في المرتبة الثالثة محققاً تسعة ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «دوليتل» من إنتاج شركة «يونيفيرسال»، ومقتبس من كتاب شهير للأطفال، حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، بإيرادات بلغت 6,7 مليون دولار. ويشارك في الفيلم نجوم أبرزهم روبرت داوني جونيور وإيما تومسون وأنطونيو بانديراس وماريون كوتيار بالأداء الصوتي. وحافظ فيلم «جومانجي: ذي نيكست ليفل»، على المرتبة الخامسة محققاً 5,5 مليون دولار، ويلعب بطولته دواين جونسون «ذي روك»، وكيفن هارت.