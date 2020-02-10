مواطنو «الناتو» أقل ثقة في واشنطن حال التعرض لهجوم روسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة نشرت نتائجها الاثنين، تراجع إجماع مواطني دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على أن الجيش الأمريكي سيأتي لإنقاذهم إذا شنت روسيا هجوماً على بلدانهم. وأفاد استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «بيو ريسرش سنتر» صيف 2019، وشمل 21 ألف شخص في 19 بلداً، بأن 60% من مواطني دول الحلف الأطلسي، يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدافع عسكرياً عن أي بلد في الحلف إذا تعرض لهجوم روسي.

وأوضح المعهد نفسه أن 29 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدتهم، بينما لم يبد المتبقون أي رأي.

وأوضح المعهد الذي يجري الاستطلاع حول الحلف كل سنتين، أن الردود على هذا السؤال تبدلت إلى حد كبير منذ 2015، وتراجعت هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أعوام. إذ تراجعت نسبة المواطنين الواثقين من أن واشنطن ستهب لنجدتهم ثماني نقاط مئوية بين 2015 و2019 في فرنسا، وخمس نقاط في ألمانيا، وثلاث نقاط في كندا، و16 نقطة في المجر. لكنها ارتفعت سبع نقاط في بريطانيا وإيطاليا، وست نقاط في تركيا.

وكما جاءت ردودهم في 2015، ما زال مواطنو «الناتو» غير متحمسين لفكرة أن يعمل بلدهم على إنقاذ بلد آخر في الحلف في حال تعرضه لعدوان روسي. ولم تسجل سوى في خمس من أصل الدول الـ16 الأعضاء في الحلف، أغلبية تعتقد أن بلدها يجب أن يشارك في عملية عسكرية في إطار التزامه بالمادة الخامسة من المعاهدة التأسيسية للحلف التي تنص على أن «هجوماً على بلد حليف يعتر هجوماً على كل الحلفاء». والدول الخمس هي هولندا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وليتوانيا.

ويعاني الحلف الأطلسي انقسامات متزايدة في وقت يواجه فيه تحديات كبيرة بعد ثلاثين عاماً على سقوط جدار برلين بين عسكرة الفضاء وعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية وصعود القوة العسكرية الصينية. وبينما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحلف بأنه في حالة «موت دماغي»، لا يكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقاد الحلفاء «المقصرين في دفع الأموال».