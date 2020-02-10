شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» تعرض قروضاً بـ 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة «علي بابا»، القابضة الاثنين، إن وحدة «ماي بنك» التابعة لشركتها الشقيقة «أنت فايننشال»، ستقدم قروضاً بقيمة 20 مليار يوان (2.86 مليار دولار) للشركات في الصين عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع منح الشركات في إقليم خبي شروطاً تفضيلية.

جاء ذلك في بيان على الحساب الرسمي للمجموعة على موقع ويبو، مؤكداً أن فائدة القروض ستكون منخفضة.

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