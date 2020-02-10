«سيارا» تضرب غربي أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُلغيت مئات الرحلات الجوية، وعلقت حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا؛ حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، الاثنين؛ بسبب العاصفة (سيارا)، التي تضرب شمال غربي أوروبا، وتتسبب بأضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.

وأعلنت فرنسا، حالة إنذار «برتقالي» في 42 محافظة، وطُلب من السكان تجنّب المناطق الساحلية والرحلات البحرية. وخُفّضت درجة الإنذار في 11 محافظة، صباح الاثنين، إلى «الأصفر». وفي بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً من العاصفة، شهدت حركة النقل اضطرابات بإلغاء أو تأجيل رحلات للطائرات والقطارات والعبارات؛ بسبب الأمطار الغزيرة، والرياح العاتية التي تجاوزت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة. ولا يزال قسم من البلاد في حالة الإنذار الأصفر صباح الاثنين؛ بعد إعلان البرتقالي الأحد. وقالت هيئة الطاقة البريطانية «اينرجي نيتووركس أسوسييشن» حُرم 62 ألف منزل من التيار الكهربائي مساء الأحد.

وألغيت عشرات الرحلات أو أرجئت وعرضت شركة «بريتيش إيرويز»، على الركاب المفترض أن يصلوا أو أن يغادروا من مطارات لندن الأحد، تأجيل رحلاتهم.

وبسبب الرياح العاتية، كسرت طائرات تجارية المدة القياسية في الرحلات التي قامت بها بين نيويورك ولندن. كان أسرعها طائرة بوينج 747 التابعة لشركة «بريتيش إيرويز» التي قامت بالرحلة بأقلّ من خمس ساعات، بدلاً من ست ساعات و25 دقيقة.

كما نصحت شركة «نيتوورك رايل»، المالكة لشبكة سكك الحديد البريطانية، بعدم التنقل عبر القطارات إلا في «حال الضرورة القصوى»، وحذّرت من أن الحركة يمكن أن تكون أيضاً مضطربة الاثنين. وقررت عدة شركات قطارات تقليص وتيرة الرحلات وسرعة القطارات، وحتى إلغاء بعض الرحلات في اسكتلندا. كما توقفت رحلات العبارات بين دوفر (بريطانيا) ومرفأ كاليه الفرنسي

وفي بلجيكا ألغيت نحو 60 رحلة جوية من وإلى العاصمة بروكسل؛ حيث اقتُلعت أشجار وتضرر العديد من المباني وسقطت رافعات للبناء من دون التسبب بوقوع ضحايا. وأُعلن الإنذار البرتقالي الأحد؛ بسبب الخطر المرتفع لحصول أضرار في جميع أنحاء البلاد.

وفي ألمانيا، أصيبت امرأتان بجروح بالغة؛ بسبب سقوط الأشجار، في ساربروكن في أقصى غرب البلاد على الحدود مع فرنسا، إصابة إحداهن تعد خطرة. و لا تزال رحلات القطارات على الخطوط الأساسية معلّقة في جميع أنحاء ألمانيا منذ مساء الأحد. وتوقعت شركة سكك الحديد الألمانية «دويتشه بان»، حصول اضطرابات طوال الاثنين في حين تنتقل العاصفة إلى جنوب البلاد. ولا يزال الإنذار الأحمر للأمطار سارياً في الجنوب؛ حيث أُعلنت حالة الإنذار القصوى في بعض المناطق.

كما ألغيت مئات الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، منها 420 رحلة في ميونيخ، و190 في فرانكفورت و150 في دوسلدورف وكولونيا.

وفي أمستردام، أُلغيت نحو 240 رحلة من وإلى مطار سخيبول الأحد.