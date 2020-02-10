ترامب يتخلّى عن هدف سدّ عجز الميزانية الفيدرالية خلال عقد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أنّ مشروع الموازنة الذي سيكشف البيت الأبيض عنه الاثنين سيتخلّى عن هدف سعى إليه الجمهوريون طويلاً وهو سدّ العجز في الميزانية الفيدرالية خلال عقد.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن وثائق عمل داخلية أنّ الهدف الجديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب في مشروع الموازنة الجديدة هو سدّ العجز في الميزانية الفيدرالية بحلول عام 2035 بدلاً من 2030. وطالما أكّدت إدارة ترامب عزمها على القضاء خلال عشر سنوات على العجز في الميزانية الفيدرالية، لكنّ الرئيس الجمهوري بدا مؤخّراً غير مهتمّ بالسيطرة على عجز الموازنة، بحسب الصحيفة.

فاقم العجز إجراءات لتحفيز النمو مثل خفض الضرائب على الشركات، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، ويتوقّع أن يصل إلى ألف و15 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول 2020.

وبحسب «واشنطن بوست» فإنّ مشروع الموازنة ينصّ على إنفاق ملياري دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، بينها أجزاء بطول 645 كيلومتراً جديداً سيتم تشييدها بحلول نهاية العام الجاري.