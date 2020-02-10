دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مشكلة في نظام مايكروسوفت ويندوز 7 تمنع المستخدمين من إيقاف تشغيل أجهزتهم

مستخدمو نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 7 يواجهون مشكلة في النظام تمنعهم من إيقاف تشغيل أجهزتهم بالشكل المعتاد.

يواجه مستخدمو ويندوز 7 مشكلة في نظام التشغيل تتسبب في منعهم من إيقاف تشغيل أجهزتهم أو إعادة تشغيلها بالطريقة المعتادة من خلال خيارات إيقاف التشغيل. حيث يواجهون رسالة مفادها “ليس لديك أذونات لإيقاف تشغيل هذا الحاسوب” وذلك عند القيام بخطوة إيقاف التشغيل.

يأتي ذلك بعد قرار مايكروسوفت إنهاء الدعم لنظام تشغيل ويندوز 7 في منتصف يناير الماضي لتوجيه المستخدمين نحول ويندوز 10.

وفقًا للمستخدمين الذين تعرضوا للمشكلة، فقد نجح بعضهم من إيقاف تشغيل أجهزتهم بعد إيقاف خدمات أدوبي أو التعديل البرمجي للمجموعات في النظام، لكن هناك الكثير منهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حل للتخلص من المشكلة التي يبدو أنها ذات علاقة بنظام التشغيل نفسه وليس بالتطبيقات الأخرى مثل أدوبي.

وبهذا الإطار، قال متحدث من مايكروسوفت لموقع Bleeping Computer أن شركته تحقق بجدية في هذه المشكلة دون توضيح الخطوات اللاحقة.

ربما تسبب هذه المشكلة صداع لمايكروسوفت بعد إيقاف دعم ويندوز 7 بداية العام ومواجهة انتقادات كبيرة من مستخدمي النظام الكُثر.

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ويُشار أنها ليست المشكلة الأولى منذ إنهاء الدعم، حيث قامت الشركة بتحديث النظام قبل أيام لإصلاح مشكلة تتعلق بصور الحائط.

لذلك، في حال ثبت أن المشكلة الجديدة سببها النظام نفسه، فستضع مايكروسوفت نفسها في موقف محرج.

المصدر:

Bleeping Computer

التدوينة مشكلة في ويندوز 7 تمنع المستخدمين من إيقاف تشغيل أجهزتهم ظهرت أولاً على عالم التقنية.