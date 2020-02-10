دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية "لقاء مستقبل التجارة"

© Tech World قدمت بواسطة المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية "لقاء مستقبل التجارة"

لقاء مستقبل التجارة مع المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني و التجارة الإلكترونية في الرياض.

في ظل الارتفاع المتزايد في المهتمين في التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، فضلًا عن التطور المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، يأتي المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية كفكرة جوهرية في دعم المجال من الرؤية الرقمية بهدف تقديم خدمات تقنية تواكب التطور العالمي والمساعدة في إضفاء المزيد من الابتكار والابداع.

ويُعقد المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بين 2-4 مارس في مدينة الرياض داخل مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

تتركز رؤية المعرض في تطوير وعي المستهلك بأساليب التجارة الإلكترونية السليمة وجهات الشراء الموثوقة وجميع ما يتعلق بالمجال من خلال فعالية واحدة سنوية ومتجددة، وهو ما سيساهم في زيادة نسبة مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة بالتماشي مع رؤية 2030.

المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية الذي يستهدف جميع الفئات من أشخاص عاديين، طلاب، رواد أعمال، وزارات، شركات، أصحاب تطبيقات، وبنوك، وغيرهم، سيساعد أصحاب المجال في التعرف على تقنيات ذكاء اصطناعي وابتكارات إبداعية تساهم في تحسين وصول المنتجات لأصحابها وجذب عملاء جدد لتوسعة السوق. بجانب ذلك، سيكون المعرض حاضنة لجهات عملاقة مهتمة بالسوق السعودي، وبالتالي فتح فرصة للمشاركين للعمل مع جهات دولية وعالمية.

سيتخلل المعرض فعاليات وورش عمل على مدار اليوم خلال فترة إقامة المعرض؛ يقدمها مدربون مميزون يملكون الخبرة والدراية في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. ولجعل حضور الورش أكثر تميزًا، فستكون مجانية وسيحصل من خلالها جميع الحضور على شهادات من المعرض.

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كما سيشهد مسرح المعرض خلال فترة إقامته وبشكل يومي، سرد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناجحة قصصًا ملهمة عن تجاربهم وكيف تمكنوا من الوصول لمكانهم، ليكون المسرح فرصة للتعرف طرق النجاح وتحديات المجال.

ولأول مرة في المملكة، سيضيف المعرض مزادًا للتطبيقات، بحيث يتيح للجمهور والمهتمين دعم أو بيع التطبيقات الناشئة من الرياديين الحاضرين في المعرض.

ولمعرفة المزيد حول هذا المعرض، يمكنكم الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للتعرف على الفعاليات والتسجيل فيها سواءً كزائرين، مشاركين، أو حتى كرعاة للمكان. ويمكنكم أيضًا تحميل التطبيق على الهواتف الذكية لجميع الأجهزة من هنا للتعرف على المعرض عن كثب.

يمكن للجهات الإعلامية التسجيل عبر الموقع كذلك، من أجل تغطية الملتقي الأكبر في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني بالمملكة.

التدوينة المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية “لقاء مستقبل التجارة” ظهرت أولاً على عالم التقنية.