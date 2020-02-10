إسرائيل تجيز ترشيح النائبة العربية هبة يزبك للكنيست

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هبة يزبك النائبة في الكنيست الإسرائيلي

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صوتت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية 5-4 أصوات لصالح إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع هبة يزبك، وهي مشرعة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قائلة إنه لا يوجد أي أساس قانوني لإقصاء يزبك.

صوتت اللجنة، المؤلفة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي، 28-7 في الشهر الماضي لحظر يزبك.

وقد زعمت أنها اتصلت بسمير القنطار، وهو متشدد لبناني أدانته إسرائيل في خمس تهم بالقتل عام 1979، ووصفته بـ"البطل الشهيد".

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ورحبت يزبك بالقرار وقالت إن استبعادها كان "اضطهادا شعبيا سياسيا" مع "عدم وجود دليل قانوني".

وقالت "عدالة"، وهي جماعة للدفاع القانوني عن الأقلية العربية في إسرائيل، ردا على القرار بأن استبعاد يزبك له "هدف واحد وحيد وهو نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وإضفاء الشيطانية عليهم".

وتتجه إسرائيل إلى انتخاباتها البرلمانية الثالثة في أقل من عام في الثاني من مارس بعد تصويتين غير حاسمين في أبريل وسبتمبر 2019.