بعد سيطرة الحكومة السورية على سراقب.. أحلام أردوغان تتبخر في سوريا وليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، استعادة الجيش سيطرته الكاملة على مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة في ريف إدلب شمال غربي سوريا، السبت.

ووفقا لما ذكره التلفزيون السوري، فقد سيطر الجيش على كامل مدينة سراقب، التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان مناطق عدة، في محافظة إدلب.

وبث التلفزيون السوري لقطات مباشرة قال إنها من المدينة التي بدت خالية من السكان، مشيرا إلى أن "وحدات من الجيش العربي السوري تنهي تمشيط مدينة سراقب بالكامل من المفخخات والألغام".

ويعد هذا التقدم أحدث مكسب في حملة كبيرة بدأها الجيش في ديسمبر الماضي بدعم روسي، في محافظة إدلب لاستعادة آخر معقل من الفصائل المسلحة.

وفي وقت سابق، عرض التلفزيون الرسمي لقطات لمجموعات من القوات الحكومية وهي تجوب الشوارع الخالية في المدينة، التي دمرتها ضربات جوية روسية وسورية مكثفة.

وعرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرًا يسلط الضوء على حالة التخبط والغموض حول خارطة أردوغان التوسعية في المنطقة وإرسال القوات والمرتزقة إلى أماكن متعددة.

ولفت التقرير إلى أن تركيا شنت حملتين عسكريتين لاقتطاع أجزاء من الشمال السوري، ودخل الأتراك في صراع جديد على مدينة سراقب السورية لتنفيذ أطماع أردوغان نحو ما أسماه "الميراث العثماني" اعتمادا على الميليشيات التي يمولها ويسلحها و12 نقطة مراقبة في إطار تفاهمات "سوتشي".

وتابع التقرير أن النظام السوري قرر تحرير "سراقب" من الميليشيات، فبات المرتزقة الموالين لتركيا تحت الحصار السوري أما في أفريقيا فلم يفلح مرتزقة أردوغان من قلب الوضع في ليبيا مع تلقيهم الهزائم والخسائر الفادحة على يد الجيش الليبي الذي يسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمسلحين وبدأ أردوغان في خسارة الرهان في سوريا وليبيا.

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