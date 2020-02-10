دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية السودان ينفي الترتيب لعبور الطائرات الإسرائيلية أجواء البلاد

نفت سلطة الطيران المدني في السودان، شروعها في أي ترتيبات فنية لعبور الطائرات الإسرائيلية أجواء البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية لسياسة الدولة، بحسب موقع «بيج نيوز» الإخباري السوداني.

وقال عبدالرحيم: إنها (سلطة الطيران) جهة فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات، مشيرًا إلى أنها ما زالت في المرحلة السياسية المبدئية بالنسبة لإسرائيل.

وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء السودانية.