شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد وسيف بن زايد يشهدان جانباً من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب الرئيس الإماراتى رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، جانباً من فعاليات «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، سوات» الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في منطقة الروية في دبي، بالفترة من التاسع حتى الـ13 من الشهر الحالي.

وأدّى عدد من الفرق الشرطية العربية والأجنبية، تجربة عملية ، عكست المهارة البدنية والخبرة والحضور السريع للأفراد المشاركين في عملية مكافحة الإرهاب، وإنقاذ المصابين في العملية، والقضاء على العناصر الإرهابية خلال زمن قياسي.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بجهود وزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الذي يحرص على تنظيم واستضافة هذا التحدي، للسنة الثانية على التوالي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من أجل صقل مواهب وخبرات عناصر الشرطة في دولة الإمارات.

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وأكد أن الأجهزة الشرطية والأمنية تلعبان دوراً مهماً وحيوياً في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وحماية الممتلكات العامة والخاصة في هذا المجتمع، بالتوازي مع احترام كرامات الناس، وحفظ حقوق الإنسان، وحمايته من كل التعديات أو الظلم الذي قد يقع عليه كي تسود العدالة والمساواة في أوساط مجتمعنا والمجتمعات الأخرى.

حضر الفعالية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء عبدالله خليفة المري ، القائد العام لشرطة دبي المشرف الرئيس على تنظيم الحدث، الذي يشارك فيه 46 فريقاً شرطياً من 26 دولة عربية وأجنبية بما فيها دولة الإمارات.

كما حضر الفعالية مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، وعدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة والدول المشاركة.