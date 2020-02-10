تونس تسلم وثائق المصادقة على اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت تونس وثائق تصديقها على اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد إلى المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، الدكتورة نميرة نجم، جاء ذلك خلال مشاركة تونس اليوم الاثنين، فى الدورة الـ33 لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، وتولى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية، صبري باش طبجي، تسليم هذه الوثائق.

وأكد باش طبجي خلال لقائه مع المستشارة القانونية - بحسب الخارجية التونسية - الأهمية التي توليها تونس لهذه الاتفاقية والتزامها بتفعيلها والعمل بمقتضياتها، مشيرا إلى رمزية الانضمام لهذه الاتفاقية في هذه المرحلة التي تسعى فيها تونس إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية في كافة المجالات ومنها مكافحة آفة الفساد من أجل المساهمة في تركيز أسس دولة القانون على المستوى القاري مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

من جهتها، أثنت الدكتورة نميرة نجم، على تصديق تونس على هذه الاتفاقية، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع تونس بهدف تطبيق ما جاء فيها من بنود نظرا لأهميتها الكبرى في تحقيق مبادئ إعلاء القانون والشفافية والحوكمة الرشيدة.

يذكر ان السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى استقبلت اليوم، بمكتبها في مقر منظمةً الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا محمد زين شريف وزير خارجية جمهورية تشاد، وبحث الطرفين أهمية الانتهاء من صندوق ضحايا جرائم حسين حبري، حيث أعرب الوزير للمستشار القانونى عن استعداد ورغبة بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على الصندوق وتشغيله، وإعداد مكاناً لتقديمه إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي كمقر لسكرتارية الصندوق.

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كما ناقش الطرفان الحاجة إلى الانتهاء من الاستعدادات الضرورية في أقرب وقت، واتفقا على أهمية زيارةً بعثة الاتحاد الأفريقي إلى انجمينا قبل القمة العادية غير العادية للاتحاد في مايو القادم بتشاد لوضع اللمسات الأخيرة على ما تبقى من إجراءات في عملية إنشاء الصندوق ، لتمكين مجلس أمناء الصندوق من الإجتماع ،و دعوة الشركاء الذين سيساهمون في الصندوق ليكونوا قادرين على دراسة الحالات والبدء في تعويض الضحايا مباشرة كي تحرك آلة العدالة .