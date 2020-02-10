تشاووش أوغلو: جيشنا سيواصل القيام بما يجب في إدلب

أنقرة/ أحمد فرقان مرجان/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الجيش سيواصل القيام بما يجب، تعليقًا على استشهاد 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للنظام السوري بمحافظة إدلب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الاثنين، أعرب فيها عن تعازيه لأسر الشهداء الأتراك الخمسة.

ودعا بالرحمة للجنود الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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وقال:" رددنا بالمثل على الأوغاد، وجيشنا سيواصل القيام بما يجب".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.