ألمانيا: ندين بشدة هجمات النظام السوري في إدلب

برلين/ الخليج 365

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، الإثنين، هجمات نظام بشار الأسد في محافظة إدلب السورية.

وأعرب بريول، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، عن قلق بلاده من تصاعد التوتر في إدلب.

وقال "ندين بشدة هجمات النظام في إدلب"، مطالبا الأطراف بالامتثال لوقف إطلاق النار بالمنطقة.

ورحّب بريول بالمباحثات التركية الروسية لخفض التوتر في إدلب.

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وأضاف "يجب إعطاء الأولوية لمنع وقوع كوارث إنسانية، ويتحمل نظام الأسد وروسيا مسؤولية خاصة في هذه النقطة".

يأتي هذا في ظل توتر الوضع في منطقة إدلب جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"؛ ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وبلغ عدد النازحين من ريفي إدلب وحلب باتجاه الحدود مع تركيا مليونا و677 ألفا منذ بداية 2019.



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