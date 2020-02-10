تركيا تعلن استشهاد 5 من جنودها في قصف مدفعي للنظام السوري بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

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وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.

وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء، وتمنت الصبر لذويهم وللقوات المسلحة ولعامة الشعب التركي.



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