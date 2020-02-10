تركيا تعلن استشهاد 5 من جنودها في قصف مدفعي للنظام السوري بإدلب

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.
وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.
وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء، وتمنت الصبر لذويهم وللقوات المسلحة ولعامة الشعب التركي.
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