واشنطن تحذر رعاياها بالعراق من تظاهرات في بغداد والنجف

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، تنبيها لرعاياها بالبلاد بشأن تظاهرات قد تنطلق في العاصمة بغداد والنجف (جنوب)، وأوصتهم بعدم الاقتراب من مقر السفارة.
وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 شباط (فبراير/ من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين)، وكذلك في النجف في 14 شباط (الجمعة)".
وأضافت أن "العمليات القنصلية العامة في بغداد ماتزال معلقة، ويجب على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد".
ولفتت إلى أن "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل (شمال العراق) مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".
ودعت السفارة "مواطني الولايات المتحدة في العراق أو المهتمين بالأسرة في العراق، إلى الاتصال بوزارة الخارجية".
وأشارت إلى أن "الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لاستشارات السفر الصادرة في 11 كانون الثاني 2020، هو عدم السفر إلى العراق وتجنب مناطق التظاهرات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية".
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
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