الجيش الإسرائيلي يعتقل 496 فلسطينيا في يناير

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي 496 فلسطينيا، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بينهم 67 طفلا و16 سيدة.



جاء ذلك في تقرير مشترك لنادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكوميين)، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين (تابعة لمنظمة التحرير)، تلقت الخليج 365 نسخة منه الاثنين.

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وأشار التقرير إلى اعتقال 245 فلسطينيا من مدينة القدس، و70 من محافظة الخليل، في حين توزعت باقي الاعتقالات (172) على المحافظات بالضفة الغربية، إضافة لاعتقال 9 فلسطينيين من قطاع غزة.



وبذلك، يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى نحو 5 آلاف معتقل، بينهم 42 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 200 طفل، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 450، بحسب البيان.

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