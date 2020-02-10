رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
اعتقل الجيش الإسرائيلي 496 فلسطينيا، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بينهم 67 طفلا و16 سيدة.
جاء ذلك في تقرير مشترك لنادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكوميين)، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين (تابعة لمنظمة التحرير)، تلقت الخليج 365 نسخة منه الاثنين.
وأشار التقرير إلى اعتقال 245 فلسطينيا من مدينة القدس، و70 من محافظة الخليل، في حين توزعت باقي الاعتقالات (172) على المحافظات بالضفة الغربية، إضافة لاعتقال 9 فلسطينيين من قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى نحو 5 آلاف معتقل، بينهم 42 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 200 طفل، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 450، بحسب البيان.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعتقل 496 فلسطينيا في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.