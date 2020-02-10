"فتح" تصف حكما إسرائيليا بسجن رائد صلاح بـ"العنصري"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365ندد ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الإثنين، بقرار محكمة الصلح الإسرائيلية سجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، لمدة 28 شهرا.

وفي تصريح للأناضول، اعتبر الفتياني أن القرار "عنصري بامتياز"، متهما إسرائيل بالتمييز بين العرب واليهود.

وأضاف أن "إسرائيل تريد قهر الشعب الفلسطيني سواء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، أو أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة".

وتابع: "إسرائيل تدعي الديمقراطية، وهذا الحكم يعري ديمقراطيتها".

وصباح الاثنين، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال)، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا بحق الشيخ رائد صلاح، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب".

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ومنتصف أغسطس/ آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

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