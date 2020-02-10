ندد ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الإثنين، بقرار محكمة الصلح الإسرائيلية سجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، لمدة 28 شهرا.
وفي تصريح للأناضول، اعتبر الفتياني أن القرار "عنصري بامتياز"، متهما إسرائيل بالتمييز بين العرب واليهود.
وأضاف أن "إسرائيل تريد قهر الشعب الفلسطيني سواء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، أو أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة".
وتابع: "إسرائيل تدعي الديمقراطية، وهذا الحكم يعري ديمقراطيتها".
وصباح الاثنين، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال)، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا بحق الشيخ رائد صلاح، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب".
ومنتصف أغسطس/ آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.
وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "فتح" تصف حكما إسرائيليا بسجن رائد صلاح بـ"العنصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.