غدا … المؤتمر الصحفي للبطولة العربية الجامعية لكرة الطائرة الشاطئية

الخليج - حسن القبيسي

تكشف غدا ( الثلاثاء ) اللجنة العُمانية للرياضة خلال المؤتمر الصحفي عن البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية وذلك في وزارة الشؤون الرياضية ، حيث تستضيف السلطنة البطولة خلال الفترة 27 من فبراير إلى 1 مارس 2020 على شاطئ القرم والتي تقام بمشاركة 10 منتخب للبنين و 6 منتخبات للبنات ، حيث ستتنافس المنتخبات المشاركة على أنتزاع لقب البطولة من منتخبنا الوطني الجامعي بطل النسخة الماضية في عام 2017 م .

وسوف يتحدث الدكتور سالم العريمي رئيس اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية عن المنتخبات المشاركة ودور البطولة في مد جسور التواصل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ، حيث تأتي هذه البطولة ضمن روزنامة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية الذي سيعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة .

وسيتخلل الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية ونظام البطولة ، حيث سيتحدث الدكتور أحمد فاروق من قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السلطان قابوس ورئيس اللجنة الفنية عن كافة الجوانب المتعلقة بالمسابقات ونظام البطولة التي ستقام بمشاركة 11 دول عربية .

وتأتي هذه البطولة بعد أن أقامت اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية بالتعاون مع الكلية التقنية بالمصنعة بطولة مؤسسات التعليم العالي والتي جاءت لاختيار لاعبي منتخبنا الوطني الجامعي ، حيث توج فريق جامعة صحار بالمركز الأول فيما حل المستضيف فريق الكلية التقنية في المركز الثاني وذهب المركز الثالث لصالح فريق الكلية التقنية بنزوى وجاء فريق كلية مجان الجامعية في المركز الرابع بعد أن شهدت البطولة مشاركة 10 فرق من مختلف مؤسسات التعليم العالي .