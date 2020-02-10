إستمرار مبادرة “عسير كذا أجمل” بخميس مشيط لليوم الثاني

الخليج - سلمى القحطاني لازالت مبادرة عسير كذا أجمل مستمرة في عدة مواقع في محافظة خميس مشيط بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات من تعليم خميس مشيط ومن الكلية التقنية للبنين والبنات،حيث تم إزالة عدد كبير من التشوهات البصرية في عدة مواقع في المحافظة ،وقد وقف سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط على عدة مواقع للعمل ،يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ،وعدد من مديري الإدارات الحكومية ،وذلك لمتابعة سير العمل وإستمرار المبادرة حتى يتم إزالة كافة التشوهات البصرية بالمحافظة،وقد شكر “بن مشيط ” الجميع على مشاركتهم في هذه المبادرة التي وجه بها سمو أمير المنطقة حفظه الله.

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