جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجة إدارة صندوق الطلاب لشغل عدد من الوظائف، وذلك على بند صندوق الطلاب.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
محاسب: رجال
حارس أمن: رجال
ومن ضمن الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مكملًا لـ (20) عامًا من العمر ولائقَا صحيًّا للخدمة وحسن السيرة والخلق.
– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو – – -مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
الشروط الخاصة بوظيفة محاسب:
– أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم محاسبة أو بكالوريوس محاسبة.
الشروط الخاصة بوظيفة حارس أمن:
– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وسلامة الحواس.
– قوة البنية، حدة البصر، قوة الملاحظة، حسن التصرف.
– الخبرة في استخدام أجهزة الاتصالات وألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.
– ألا يكون على رتبة عسكرية وعلى رأس العمل.
وسيتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .
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