شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سقوط سيارة مواطن داخل حفرة إثر انهيار أرضي بأحد طرق الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الأحساء: أدى انهيار أرضي مفاجئ بطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز في الأحساء، صباح اليوم (الاثنين)، إلى ابتلاع سيارة مواطن. وقد تسبب الانهيار الأرضي المفاجئ في سقوط سيارة من نوع “هيونداي” داخل الحفرة واحتجاز قائدها بالداخل، حيث أظهر مقطع فيديو متداول لحظة خروج القائد الشاب عبر فتحة السقف بالمركبة. Advertisements إلى ذلك، باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر الحادث، وجرى نقل قائد المركبة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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