بينكيو تقدم شاشتها EW3280U الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "بينكيو" “Benq” عن شاشتها EW3280U الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب والأغراض المكتبية.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تأتي مزودة بلوحة IPS قياس 32 بوصة وتعمل بدقة 3840 x 2160 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على نظام صوتي 2.1، والذي يضم اثنتين من السماعات بقدرة 2 وات مع صب ووفر بقدرة 5 وات، وقد تم تركيب النظام الصوتي في الجزء السفلي من الشاشة.

وتمتاز الشاشة الجديدة بدرجة سطوع تبلغ 350 قنديلة/م2 مع دعم معيار HDR400، ويبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 5 مللي ثانية، بالإضافة إلى توافر تقنية Freesync من شركة AMD.

وتروج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%، وتحتوي الشاشة الجديدة على اثنين من منافذ HDMI-2.0 ومنفذ Displayport ومنفذ USB-C، المصمم لتوفير تيار كهربائي بقدرة 60 وات ونقل البيانات، ويمكن إمالة حامل الشاشة بمقدار 5 إلى 15 درجة، ولكن لا يمكن تعديلها من حيث الارتفاع.