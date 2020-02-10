أصلح هاتفك الآيفون دون أن تغادر منزلك

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كشفت تقارير تقنية أن شركة آبل الأمريكية بدأت في اختبار خدمة جديدة ستوفر لأصحاب هواتف آيفون إمكانية إصلاح أجهزتهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.
ووفقاً لما ذكرته التقارير، فإن هذه الخدمة شبيهة بخدمات Go Tech، حيث توفر آبل لعملائها من خلالها إمكانية استدعاء ساع خاص لإيصال الأجهزة المصابة بأعطال إلى مراكز الصيانة المعتمدة.
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وأشارت التقارير إلى أن الخدمة الجديدة يمكن الوصول إليها عبر لموقع الخاص بالدعم الفني التابع لآبل، لافتة إلى أنه هناك إصلاحات معينة يمكن إجرائها من خلال هذه الخدمة، مثل إصلاح الأعطال الخاصة بالشاشات.
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وأضافت أن الخدمة الجديدة متوفرة حالياً لمستخدمي هواتف آيفون في 6 مدن أمريكية هي: نيويورك، شيكاغو، دالاس، لوس أنجلس، سان فرانسيسكو، هيوستن.
جدير بالذكر أن شركة آبل الأمريكية توفر عبر موقعها الرسمي خدمات Go Tech لإصلاح هواتف آيفون، حيث تشمل هذه الخدمات خيارين: إرسال الهاتف إلى الورشة، أو البحث عن مراكز الإصلاح المعتمدة.
كما توفر آبل خدمة إصلاح منتجاتها عبر موقع AppleCare for Enterprise، وهي خدمة مخصصة للشركات التي تملك عدداً كبيراً من أجهزة آبل.
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سكاي نيوز عربية
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غطاء ذكي لحماية الآيفون من الكسر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.