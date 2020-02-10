شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن استثمار 500 مليون دولار فى مبادرة "كونسورتيوم من أجل أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها باستثمار نحو 500 مليون دولار في مبادرة "كونسورتيوم الإمارات العربية المتحدة من أجل أفريقيا"، وهى مبادرة جديدة تهدف للإسهام فى تحقيق رؤية بناء متسارع لأفريقيا جديدة أكثر اتصالا وتمكينا، يقودها الشباب، جاء ذلك خلال كلمة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي أمام ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الهاشمي - في الكلمة التي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية - : إن هذا الكونسورتيوم سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد، مع إيلاء الأولية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب.



وأضافت أن هذا الكونسورتيوم سيتولى تنسيق التزام حكومة دولة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه أفريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنمية والاستثمار ، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً لأفريقيا ومع الأفارقة.

وأوضحت أن دولة الإمارات تدرك جيداً أن القيمة الحقيقية تكمن في بناء رأس المال البشري على المدى البعيد.. قائلة : "نحن ملتزمون بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، ولأصحاب المشاريع أن يطلقوا العِنان لقدراتهم، وللشباب أن يتطلعوا بتفاؤل نحو مستقبل هم صانعوه".

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وأضافت : "أن التركيز على التحول الرقمي والشباب سيضمن بأن شبابنا وكفاءاتنا بإمكانهم احتضان الفرص التي يتيحها لهم المستقبل، بدلاً من النظر إليها كعبء".

وتابعت الهاشمي : "إن الكونسورتيوم من أجل أفريقيا سيضمن دعماً أكثر تكاملاً ومرونةً وتأثيراً في المستقبل".. مشيدة بمشاركة الاتحاد الأفريقي في (إكسبو 2020 دبي) وهي أول مشاركة للاتحاد في دورات إكسبو الدولي، حيث سيتم عرض تاريخ القارة الثري وإنجازاتها في الجناح الخاص للاتحاد.. لافتة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 169 عاماً ، ستشارك كل دولة بجناح مستقل في وجود عدد قياسي من الدول المشاركة يبلغ 192 دولة ستكون كل منها ممثلة بجناح خاص في الحدث العالمي الذي يستعرض براعة البشر وإنجازاتهم.

ويتوقع أن يشهد إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. وسيستكشف جناح الاتحاد الأفريقي المقام في منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020، خطابات قادة أفريقيا العظام، ويعرض ما حققته هذه المؤسسة منذ إنشائها كمنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963.

وتستضيف دولة الإمارات لمدة ستة أشهر (من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021) أكبر تجمع للعقول في العالم ، وسترحب بالمفكرين والمبدعين في منصة ملهمة ستسهم في تحديد معالم مستقبلنا وتكشف مجموعة من الفرص المتاحة في أفريقيا وللبلدان الأفريقية.