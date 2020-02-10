شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الصحة» للمواطنين والمقيمين بشأن الوقاية من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.

وقالت الوزارة: إنه “يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر”.

وأضافت أن المواد التوعوية بهذا الخصوص تم نشرها عبر موقع الوزارة:https://drive.google.com/open?id=1tVACR-L-Kdjcg1ywn1WwPe_Otrq3yOuT

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وواصلت الصحة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

وأشارت “الصحة” إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ حيث يتواجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وتابعت الوزارة: أنه يتم توزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار.

وأهابت الوزارة بجميع المسافرين الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين، مبينة أنه يتم الفحص البصري وعزل الحالات المشتبهة ، كما يتم قياس درجة الحرارة للمسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة.

وأكدت “الصحة” أنه تم تجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الصحي الوطني، مبينةً أن عدد غرف العزل التنفسي في المملكة يبلغ عددها ١٤٦٤ غرفة، والتي يتم فيها عزل المرضى.