شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توضح الإجراء المُتبع حال تأخر الشركات في صرف الرواتب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طريقة التعامل مع الشركات التي تؤخر الرواتب حتى يوم 5 من كل شهر.
وقال الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن «تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام»، مطالبة برفع بلاغ إلكترونيًا، عبر تطبيق معًا للرصد، على الرابط التالي: لهواتف أبل (هنا)، وللهواتف الأندرويد (هنا).
جاء ذلك، ردًا من خدمة عملاء وزارة العمل على مواطن تساءل عن الحل مع الشركات، التي تؤخر الرواتب إلى يوم 5 من كل شهر، وإذا اشتكى الموظفون يتم فصلهم.
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