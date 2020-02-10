شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توضح الإجراء المُتبع حال تأخر الشركات في صرف الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طريقة التعامل مع الشركات التي تؤخر الرواتب حتى يوم 5 من كل شهر.

وقال الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن «تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام»، مطالبة برفع بلاغ إلكترونيًا، عبر تطبيق معًا للرصد، على الرابط التالي: لهواتف أبل (هنا)، وللهواتف الأندرويد (هنا).

جاء ذلك، ردًا من خدمة عملاء وزارة العمل على مواطن تساءل عن الحل مع الشركات، التي تؤخر الرواتب إلى يوم 5 من كل شهر، وإذا اشتكى الموظفون يتم فصلهم.

Advertisements